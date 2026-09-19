¡Grande! Martín Labra se coronó con un oro en el esquí náutico en los Juegos Sudamericanos

Martín Labra conquistó el oro vigesimotercer oro del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras coronarse en la competencia de esqui náutico.

Labra se impuso como el esquiador más completo, tras imponerse en el overall, superando a los argentinos Tobías y Francisco Giorgis, quienes se quedaron con las preseas de plata y bronce.

En la competencia femenina, en tanto, el Team Chile también cosechó dos medallas, gracias a Agustina Varas y Dominga González, quienes ganaron plata y bronce, respectivamente.

El oro en la competencia femenina del esquí náutico fue para la colombiana Daniela Verswyvel.