Martina Weil tras su oro en los Sudamericanos: " Esto es para toda la gente que ha creído en mí"

La atleta chilena Martina Weil desbordó alegría tras consagrarse campeona de los 400 metros planos en los Juegos Sudamericanos 2026 al firmar una jornada inolvidable al colgarse la medalla de oro y, de paso, romper el récord del certamen que ostentaba su madre, la colombiana Ximena Restrepo, desde 1994.

Tras cruzar la meta y consumar la hazaña, la deportista nacional expresó toda su felicidad, reconociendo que la prioridad siempre fue subir a lo más alto del podio: "Venía con el objetivo de ganar, el premio récord del campeonato fue una yapa. Estoy muy contenta", señaló.

En esa misma línea, dedicó el triunfo a su círculo cercano: "Esto es para toda la gente que ha creído en mí y me ha acompañado durante toda la temporada".

Respecto a las complicaciones climáticas que debió sortear en la pista, Weil detalló que "hoy había que correr distinto porque había viento, pero al final se trataba de aplicar el plan de carrera".

Finalmente, Martina dedicó sentidas palabras a sus padres, dejando una emotiva reflexión tras haber superado el registro familiar histórico: "Se los agradezco un montón. No sería la persona que soy si no fuera por ustedes. Gracias por todo lo que han hecho por mí, por todo el apoyo y todo lo que me han enseñado", concluyó.