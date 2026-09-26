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Medallero Sudamericanos: El Team Chile terminó en el cuarto puesto con 175 preseas
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Autor: Redacción Cooperativa
Revisa las preseas obtenidas por la delegación nacional.
Revisa las preseas obtenidas por la delegación nacional.
Tras el término de la última jornada de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, el Team Chile cosechó 49 oros, 58 platas y 68 bronces, totalizando 175 medallas que le permitieron finalizar en el cuarto lugar de la tabla general.
Con este registro, los deportistas chilenos quedaron a tan solo una presea dorada de igualar el récord histórico de 50, que fue establecido en la edición de Santiago 1986.
En cuanto a la tabla de medallas, esta fue liderada por Brasil, país que logró 120 oros y 308 galardones en total.
-Revisa las preseas del Team Chile: