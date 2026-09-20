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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Partido de La Roja femenina sub 20 ante Paraguay fue aplazado por tormentas en Santa Fe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile llega al duelo ya clasificado a la final por el oro.

Partido de La Roja femenina sub 20 ante Paraguay fue aplazado por tormentas en Santa Fe
 Josefa Cáceres / Team Chile
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A través de sus canales oficiales, la selección chilena informó la reprogramación del último partido del equipo femenino en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe ante Paraguay.

Las autoridades trasandinas emitieron Alerta Naranja por tormentas en la zona, situación que impidió el desarrollo del partido que originalmente se iba a disputar este domingo 20 de septiembre a las 15:00 horas.

El choque quedó reagendado para este lunes 21 de septiembre a las 10:00 horas.

La Roja llega al encuentro con el pase a la final por el oro ya asegurado, pues suma seis puntos y tiene el enfrentamiento directo a favor con Venezuela (6), que ya jugó sus tres partidos.

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