Santiago 2023: Cuentas de la Corporación están vacías y frenan pagos a extrabajadores

Un complejo escenario financiero y judicial enfrenta la Corporación Santiago 2023, entidad a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos luego de que se revelara que sus cuentas bancarias se encuentran completamente vacías, lo que ha imposibilitado cumplir con las retenciones y pagos ordenados por la justicia laboral a favor de decenas de extrabajadores del evento deportivo.

De acuerdo con antecedentes dados a conocer por Reportajes Teletrece, la situación quedó al descubierto tras los oficios remitidos por el Banco Santander al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. La entidad financiera notificó una serie de "retenciones frustradas" debido a la falta de fondos en las cuentas corrientes que la organización mantiene registradas.

El abogado Matías Berríos, socio del estudio Berríos Palavecino —representante de los demandantes—, detalló que estas acciones se solicitaron como medidas cautelares para asegurar los pagos decretados en las sentencias.

"La respuesta es esa, que no hay dineros en las cuentas de la Corporación, al menos en las que son conocidas públicamente", advirtió el jurista.

El trasfondo de este conflicto radica en la política contractual aplicada durante la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, instancia donde cerca del 95 por ciento de la dotación prestó servicios bajo la modalidad de boletas de honorarios.

Tras el término del evento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 se interpusieron cerca de 300 demandas exigiendo el reconocimiento de relación laboral, acusando que los funcionarios operaban bajo estricta subordinación y dependencia (con horarios, jefaturas directas y cumplimiento de órdenes internas).

"Las demandas son todas por declaración de relación laboral (...). En más del 90% de los casos las demandas se han ganado", puntualizó Berríos sobre las sentencias que ordenan el pago de cotizaciones previsionales adeudadas e indemnizaciones.

A la crisis por los fondos impagos se sumó una pieza clave incorporada como prueba en los juicios: un video protagonizado por el entonces director ejecutivo de la Corporación, Harold Mayne-Nicholls, a solo dos semanas de la inauguración del certamen.

En la grabación, Mayne-Nicholls llamó a los trabajadores a renunciar al feriado del 12 de octubre de 2023 para laborar sin compensación económica: "Les quiero pedir que este lunes lleguemos a nuestros lugares de trabajo, trabajemos como si fuera un día normal y la recompensa va a venir cuando nos sintamos todos sumamente orgullosos del éxito de Santiago 2023", sostuvo en aquella oportunidad.

Dicho argumento fue desestimado de plano por los tribunales laborales. Según explicó el abogado querellante, en uno de los fallos "una jueza acogió la demanda y determinó que el trabajador merecía el pago acordado por esa prestación de servicios, rechazando que fuera algo gratuito que podía pagarse con favores o con el aplauso de Chile".