Valledupar 2026: Jorge Carinao y María Jesús Lara serán los abanderados del Team Parachile

El Comité Paralímpico de Chile anunció este jueves a los abanderados del Team ParaChile para los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. El seleccionado nacional de Para powerlifting, Jorge Carinao, y la paratleta María Jesús Lara fueron los elegidos para liderar a la delegación durante la ceremonia inaugural.

La noticia fue comunicada por el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, mediante una videollamada. Mientras Lara recibió la sorpresa en plena jornada de clases, Jorge Carinao fue informado durante uno de sus entrenamientos.

Oriunda de Cauquenes, Lara fue una de las máximas figuras de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, donde ganó tres medallas de oro en Para atletismo tras imponerse en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos. Con solo 16 años, también debutó en 2025 en el Mundial de Para Atletismo realizado en India, consolidándose como una de las principales promesas del Team ParaChile, con miras a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

"Estoy muy emocionada, se me aceleró el corazón. Estoy agradecida por esta nominación; es un sueño poder representar a Chile de esta manera. Es un gran honor. Lo tomaré con mucha responsabilidad y orgullo", comentó Lara.

Por su parte, Jorge Carinao, quien competirá en la categoría de -65 kilos de Para powerlifting, es uno de los grandes referentes históricos del Team ParaChile. Con más de quince años representando a Chile, debutó internacionalmente en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011. Ha participado en tres Juegos Paralímpicos —Río 2016, Tokio 2020 y París 2024—, logrando como mejor resultado un sexto lugar en Río. Además, es triple medallista de oro parapanamericano gracias a sus títulos en Toronto 2015 y Santiago 2023 (individual y por equipos).

"Estoy muy agradecido, muchas gracias al Comité por la confianza. Es una tremenda responsabilidad y honor representar a todos mis compañeros. Quedé shockeado con el llamado, es impresionante ser abanderado", señaló Carinao.