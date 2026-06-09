[VIDEO] Macarena Cabrillana entrenó con Nicolás Jarry en Barcelona

La tenista en silla de ruedas Macarena Cabrillana (20ª de la ITF) se encontró casualmente con Nicolás Jarry en Barcelona, España, y aprovecharon de compartir experiencia en cancha.

Así lo dejó ver un video publicado por la cuenta oficial del Team ParaChile, donde la destacada jugadora enfrenta al exnúmero uno de Chile.

"Previo a partir a Lyon, donde Macarena Cabrillana estará disputando el WC100 Décines-Charpieu, nuestra deportista tuvo un tremendo compañero de entrenamiento en Barcelona: Nicolás Jarry", lanzaron.

En tanto, la deportista paralímpica agradeció en su cuenta personal: "Sin querer coincidimos está semana de entrenamiento con Nicolás Jarry. Suerte en lo que venga Nico! Y gracias por los minutitos en cancha hoy! Un honor para mí!", escribió la ganadora de 23 torneos de la ITF.

Mira acá el video