Atleta que compitió cubierta de heces ofreció disculpas y renunció a su triunfo en Hyrox

La atleta australiana Joanna Wietrzyk ofreció disculpas y decidió renunciar retroactivamente a su triunfo en la competencia de fitness Hyrox de Beijing, luego de la polémica que generó al continuar participando pese a sufrir una fuerte incontinencia intestinal durante la carrera.

Wietrzyk, una de las principales figuras de Hyrox y poseedora de un récord mundial, reconoció que se equivocó al permanecer en competencia. "Mirando hacia atrás, lamento la decisión de no haber salido de la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente", expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Asumo la responsabilidad por mi decisión de continuar y lamento profundamente las molestias y trastornos que causó. Sé que mis acciones tuvieron un impacto más allá de mí misma y lo siento sinceramente por todos los afectados", agregó.

La deportista había conseguido el primer lugar en la prueba femenina Pro pese al incidente y, en las horas posteriores, incluso defendió inicialmente su actuación con un mensaje posteriormente eliminado en el que sostuvo que "una victoria es una victoria". Cinco días después cambió su postura y anunció que retirará su resultado y perderá los puntos obtenidos.

"Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré conmigo esas lecciones, incluido recordar que hay más en la vida que competir y saber cuándo es correcto dar un paso al costado", señaló Wietrzyk, quien además anunció que se alejará temporalmente de la exposición pública para recuperarse y estar junto a su familia.

El episodio también provocó consecuencias para Hyrox, circuito internacional que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Su cofundador, Moritz Fürste, admitió que la organización se equivocó al no intervenir inmediatamente y anunció modificaciones reglamentarias para permitir que los directores de carrera retiren a participantes cuando exista un riesgo sanitario o de contaminación.

Además, Hyrox China determinó reembolsar íntegramente la inscripción a los deportistas afectados durante la jornada en Beijing. La medida llegó después de las críticas por la contaminación del recorrido y de equipamiento compartido que posteriormente utilizaron numerosos competidores.