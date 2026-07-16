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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Canotaje

María José Mailliard clasificó a Lima 2027 con medalla de plata en Montreal

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

La nacional cerró con podio el Campeonato Panamericano de canotaje.

María José Mailliard clasificó a Lima 2027 con medalla de plata en Montreal
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La canoísta María José Mailliard volvió a poner a Chile en un podio internacional al conquistar una medalla de plata en el Campeonato Panamericano, disputado en Montreal, Canadá.

Mailliard remató segunda en la prueba de los 5.000 metros, con lo que aseguró su clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y también sumó puntos en la ruta rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la cita panamericana específica la nacional también estuvo al borde del podio en la prueba de 500 metros junto a Paula Gómez, quedando a menos de un segundo de las medallas.

Estos resultados de Mailliard se sumaron a la plata que había de C500 y el quinto lugar de la prueba C5000 en la Copa del Mundo que precedió el Panamericano en aguas canadienses.

El Panamericano también sumó varias preseas más, como fue el caso del kayakista Sebastián Alveal, que se colgó los bronces en las pruebas K200 y en los K500.

En las categorías de menores sobresalieron las medallas de oro de Matías Parra en K1 500 y en el binomio de canoa en 500 metros con Gaspar Díaz y Nicolás Lara en junior.

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