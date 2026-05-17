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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Canotaje

María José Mailliard logró medalla de plata en la Copa del Mundo de Brandenburg

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La nacional consiguió su segunda medalla al hilo en el circuito tras una ajustada final.

María José Mailliard logró medalla de plata en la Copa del Mundo de Brandenburg
 Team Chile / COCh
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Este domingo, la experimentada canoísta chilena María José Mailliard conquistó la medalla de plata en los 5.000 metros C1 de la Copa del Mundo de Brandenburg, Alemania.

Mailliard firmó un tiempo de 28 minutos, 51 segundos y 24 centésimas, a solo 75 centésimas de la húngara Zsofia Csorba, quien se llevó el triunfo.

El podio se cerró con la moldava Elena Glizan, rezagada a más de 10 segundos (29:06.86).

De esta manera, Mailliard logró su segunda presea consecutiva en el circuito mundial de canotaje, pues venía de sumar un bronce en Szeged, Hungría, el pasado domingo 10 de mayo.

La próxima competencia sprint de la Federación Internacional de Canotaje está agendada para el fin de semana del 25 de junio, con el Masters de Halifax, Canadá.

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