Cerca de 200 competidores animaron jornada de esquí y snowboard en El Colorado

Cerca de 200 competidores de esquí y snowboard participaron durante el fin de semana en una jornada deportiva realizada en el Centro de Montaña El Colorado, con pruebas de velocidad y descenso sobre la nieve.

La competencia se desarrolló bajo un formato de largada simultánea, con los participantes descendiendo por el cerro hasta una recta final en la que el primero en cruzar la meta se adjudicó la victoria en cada categoría.

En esquí masculino se impuso Ferrio Llibre, mientras Luna Kawaguchi ganó en Femenino. En Snowboard Masculino triunfó Paolo Celle y Catalina Encalda obtuvo el primer lugar en Snowboard Femenino.