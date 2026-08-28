Corralco recibe nueva edición del SnowKite Fest con más de 100 deportistas

El centro de esquí Corralco, ubicado en la Región de La Araucanía, recibe una nueva edición del SnowKite Fest 2026, evento que combina el uso de velas de kitesurf con tablas de snowboard o esquí y que reúne a más de 100 deportistas provenientes de cinco países.

La actividad comenzó el 27 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30 en los alrededores del volcán Lonquimay, escenario escogido por las condiciones de nieve y viento que permiten el desarrollo de esta disciplina.

La edición 2026 llega además favorecida por las importantes nevadas registradas entre fines de julio y comienzos de agosto, que permitieron mejorar las condiciones de los principales centros de esquí del país y potenciar la realización de actividades ligadas a los deportes de invierno.

El festival, impulsado por Felipe Pizarro y el deportista nacional Ariel Blaschke, contempla clínicas de freeride para niveles principiante y avanzado, charlas de seguridad y competencias de freestyle y racing.

La disciplina nació como una evolución del kitesurf tradicional, reemplazando el desplazamiento sobre el agua por superficies nevadas y utilizando la fuerza del viento para impulsar a los deportistas.

Además de su componente deportivo, la organización busca que el encuentro contribuya al turismo de Malalcahuello y sus alrededores, aprovechando la llegada de competidores y visitantes durante uno de los principales fines de semana de la temporada invernal.