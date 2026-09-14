Diego Concha se coronó campeón nacional de snowkite en Nevados de Chillán

El deportista chileno Diego Concha se coronó campeón del Circuito Nacional de Snowkite 2026 luego de la última fecha de la temporada, disputada durante dos jornadas en Nevados de Chillán.

La competencia reunió a exponentes profesionales y amateurs de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Estados Unidos, República Checa y Bélgica, quienes enfrentaron una prueba que combinó randonnée, ascenso impulsado por un kite y descenso en esquí o snowboard.

Ian Frohlich ganó la última fecha, seguido por Diego Concha y Sebastian Román. Tras contabilizar los resultados acumulados durante el invierno, Concha terminó como campeón nacional, José Luis Vidaurre ocupó el segundo puesto e Ian Frohlich completó el podio de la temporada.

El snowkite utiliza la fuerza del viento y un kite para permitir el desplazamiento sobre la nieve con esquís o snowboard, incluyendo sectores planos y ascensos de pendientes mediante la propulsión generada por el viento.