Marcelo Jiménez se mantuvo en el podio y quedó a un paso del World Cup de Roma 2026

Con consistencia, carácter y foco competitivo, Marcelo Jiménez volvió a instalarse entre los mejores del país. El rider nacional consiguió el tercer lugar en la categoría Park durante la segunda fecha del Ranking Nacional 2026, disputada el sábado 4 y domingo 5 de abril, repitiendo así el resultado alcanzado en la jornada inaugural del circuito.

Este nuevo podio reafirma su regularidad en competencia y lo posiciona estratégicamente en la tabla general, dejándolo con altas probabilidades de asegurar su clasificación al World Cup de Ostia, en Roma, que se realizará en junio.

En una temporada marcada por la intensidad del calendario, con fechas consecutivas cada fin de semana, el deportista de la firma Red Bull ha sabido responder con determinación, incluso en medio de su proceso de recuperación física.

"Me sentí súper bien. Se va notando el resultado de la recuperación de mi rodilla. Estoy un poco cansado porque los nacionales han sido todas las semanas, pero bien, nos queda uno más. Estamos terceros y la idea es mantenerme en el podio ya que este resultado es el que me da la oportunidad de competir en el mundial", señaló Jiménez.

Al igual que en la primera fecha, el primer lugar fue para Luis Ramírez, seguido por Martín Jaque en la segunda posición, en una categoría que ha elevado su nivel competitivo fecha a fecha.

Con una última jornada por disputar el próximo fin de semana, Jiménez buscará defender su lugar en el podio y dar el salto definitivo hacia las competencias internacionales. Roma aparece en el horizonte, y Marcelo ya acelera en esa dirección.