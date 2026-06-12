Parque Araucano acogerá panorama gratuito en el marco del Día del Skate

El Skatepark del Parque Araucano, en Las Condes, recibirá este sábado 13 de junio una jornada gratuita y abierta a todo público a propósito la celebración del Día Internacional del Skateboard, que se conmemora cada 21 de junio.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas y contempla clases abiertas de skate, música en vivo, espacios de encuentro y distintas iniciativas orientadas a niños, niñas, familias y personas interesadas en acercarse a esta disciplina.

Uno de los focos de la jornada será acercar el skate a nuevas generaciones, en un entorno seguro y acompañado, resaltando el crecimiento que ha tenido esta práctica como deporte, espacio formativo y punto de encuentro comunitario.

El evento también contará con la participación de invitados vinculados a distintas etapas de la escena nacional, entre ellos Federico Mekis, Marcelo Jiménez, Patricio Albornoz y Eugenio Lira, quienes serán parte de una convocatoria que busca poner en valor el desarrollo de los deportes urbanos en Chile.