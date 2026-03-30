Rampa que llevó Coco Zurita al festival REC 2026 será donada a Penco

En el marco de la undécima edición del Festival REC, el evento musical gratuito más importante de Chile, el ciclista nacional Coco Zurita fue protagonista con una rampa de madera especialmente diseñada para la ocasión.

El festival, que se realizó el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, se consolidó como un espacio clave de la escena cultural del país, reuniendo a cientos de miles de personas.

En ese contexto Zurita, uno de los máximos exponentes del BMX a nivel global y creador del Centro de Deportes Zignal Park, lleva impulsando el concepto "Sin madera no hay rock".

Este año, la propuesta se expandió hacia disciplinas como el BMX y el skate, donde la madera también es esencial. Desde esa mirada, el material aparece como un elemento funcional, símbolo de identidad y de conexión con el territorio.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que, finalizado todo, la rampa será trasladada a Penco, una de las comunas afectadas por los incendios forestales de este verano, donde quedará como un espacio permanente para la comunidad, en un trabajo realizado en colaboración con la firma Arauco.