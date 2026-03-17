El 10 de mayo se realizará la carrera solidaria Wings for Life World Run

Este 10 de mayo se realizará la carrera Wings for Life World Run en Santiago, evento global que buscará financiar la investigación para las lesiones de médula espinal.

La Wings for Life World Run reúne a corredores y usuarios de silla de ruedas de más de 150 países que comienzan una carrera exactamente al mismo tiempo, con el objetivo de aportar a encontrar la cura para las lesiones de médula espinal.

En 2025, la carrera estableció cifras históricas con más de 310 mil participantes de 191nacionalidades, consolidándose como el mayor evento de running del mundo. Gracias a esa convocatoria global, se logró una recaudación récord de 8,6

millones de euros.

En la categoría masculina, el japonés Jo Fukuda estableció el récord global vigente en 2025, al recorrer 71,67 kilómetros, superando sus propias marcas anteriores y consolidándose como uno de los grandes referentes de la carrera.

En el caso de las mujeres, la rusa Nina Usubyan (anteriormente conocida como

Nina Zarina) mantuvo el récord global femenino con 61,02 kilómetros, logrado

mediante la aplicación oficial del evento, tras varias actuaciones dominantes a lo

largo de distintas ediciones.

La carrera comenzará a las 7:00 horas (10:00 GMT).