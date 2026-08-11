Es exclusivo para mujeres: Medio Maratón de Santiago agotó la totalidad de cupos

El Medio Maratón de Santiago, evento exclusivo para mujeres que celebrará su segunda edición en el Parque Estadio Nacional el 30 de agosto, agotó en su totalidad los 6.000 cupos dispuestos para la inscripción.

La competencia contará con dos categorías de 3.000 atletas, siendo estas las disciplinas 7K y 21K, consolidando el crecimiento de una actividad creada para ofrecer a las mujeres un espacio propio dentro del running y acompañarlas en distintos momentos de su desarrollo deportivo.

La directora ejecutiva del certamen, Francisca Aguirre, señaló que: "Estamos muy contentos de haber agotado los 6 mil cupos con anticipación. Esta segunda edición demuestra que existía un espacio que las corredoras estaban esperando"

"Queremos que cada mujer encuentre aquí un desafío a su medida, pero también una experiencia cuidada, inspiradora y compartida con otras mujeres. Ese es el foco", agregó.