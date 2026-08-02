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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Esquí náutico

Chilenos lograron doble podio en el World Series de Esquí Náutico de Calgary

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Chilenos lograron doble podio en el World Series de Esquí Náutico de Calgary
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Los chilenos Matías González y Martín Labra fueron nuevamente protagonistas de la World Series de Esquí Náutico 2026, tras ganar la medalla de plata y bronce, respectivamente, en la parada de Canadá del Circuito Mundial.

En las aguas de Calgary, Canadá, los nacionales mostraron nuevamente su nivel mundial y con pasadas de alto vuelo se ganaron un lugar en el podio de la especialidad de figuras.

González, actual campeón mundial open, marcó 12.790 y por apenas 30 puntos fue superado por el excampeón mundial Jake Abelson (USA), que ganó el oro con 12.820. Labra, en tanto, fue el primer finalista en llegar a los 12 mil puntos, y tras establecer un score de 12.210 se quedó con la presea de bronce.

Para González esta fue su cuarta medalla en la temporada, tras ganar oro en Australia (marzo) y Estados Unidos (abril) y plata en Italia (julio). Mientras que para Labra esta fue su segunda presea en la temporada 2026 tras el bronce que obtuvo en Estados Unidos en abril.

Ambos esquiadores representarán a Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

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