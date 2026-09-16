Hyrox reembolsará entradas tras escándalo por atleta que compitió cubierta de heces

La organización del circuito internacional de fitness Hyrox en China anunció que reembolsará íntegramente el precio de la inscripción a los deportistas afectados por el incidente ocurrido el pasado sábado en Beijing, cuando una atleta continuó compitiendo pese a sufrir una fuerte incontinencia intestinal y dejó restos de heces en parte del recorrido y en equipamiento compartido.

La medida beneficiará a quienes comenzaron su prueba antes de las 14:40 horas locales, pero todavía no la habían terminado a esa hora, además de todos los deportistas que iniciaron su participación entre las 14:40 y las 20:40 horas.

La organización tomó la decisión luego de que numerosos competidores solicitaran públicamente la devolución de los cerca de 150 dólares que costaba la inscripción, argumentando que habían sido expuestos a un riesgo sanitario.

La polémica se produjo durante la prueba individual femenina de élite del Hyrox de Beijing, cuando la australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona mundial de su categoría, sufrió una fuerte incontinencia antes de completar la mitad del recorrido, pero continuó en competencia y finalmente consiguió el primer lugar.

Una participante relató que Wietrzyk dejó restos de heces en la pista, máquinas, alfombras y otros elementos compartidos, mientras la limpieza no se efectuó inmediatamente, situación que provocó que algunos competidores se mancharan e incluso resbalaran.

Tras el episodio, Hyrox reconoció que su reglamento internacional no contempla sanciones claras para situaciones de este tipo y anunció que incorporará normas relacionadas con la interrupción de las pruebas, la intervención durante la competencia y la adjudicación de resultados ante problemas físicos extremos o riesgos para la salud pública.

Hyrox, compañía alemana fundada en 2017, organiza competencias que combinan ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios de fuerza y actualmente desarrolla eventos en más de una veintena de países.