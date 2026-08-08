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Tópicos: Deportes | Polideportivo

Ignacia Holscher finalizó en el sexto lugar del Mundial de Wakeboard en Italia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La deportista chilena registró un total de 46,33 puntos.

Ignacia Holscher finalizó en el sexto lugar del Mundial de Wakeboard en Italia
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La deportista nacional Ignacia Holscher finalizó en el sexto lugar del Mundial de Wakeboard 2026 que se disputó en la ciudad italiana de Rieti, específicamente en el llamado Lago del Salto.

La chilena registró un puntaje de 46,33 puntos, lo que le permitió un registro histórico para un deportista de nuestro país en este tipo de competiciones.

El primer lugar fue obtenido por la argentina Eugenia de Armas que sumó un total de 80 puntos, el podio fue completado por la japonesa Hinata Yoshihara y la italiana Alice Virag.

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