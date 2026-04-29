Stephanie Vaquer confirmó fechas para evento de la WWE en Santiago

La luchadora chilena Stephanie Vaquer confirmó las fechas del regreso de WWE a Sudamérica, gira que incluirá un esperado evento en Santiago el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, junto a superestrellas de Monday Night RAW.

"El gran regreso de WWE a Sudamérica, no te lo puedes perder, todas las superestrellas de RAW en septiembre estaremos en Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile, los boletos a partir del 7 de mayo no te los puedes perder", expresó Vaquer al anunciar la gira.

El tour comenzará el 9 de septiembre en Quito, continuará el 10 en Bogotá, seguirá el 11 en Buenos Aires y cerrará el sábado 12 en la capital chilena. Para el público local, será la primera presentación de WWE en Chile desde 2019.

La preventa exclusiva con 20 por ciento de descuento para clientes Tenpo comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, mientras que la venta general partirá el jueves 7 de mayo a las 10:01 horas, ambas a través de Puntoticket.

El cartel anunciado incluye a figuras como Stephanie Vaquer, Penta, Seth Rollins, Becky Lynch, GUNTHER y The Usos, aunque está sujeto a cambios.