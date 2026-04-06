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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

Yasmani Acosta celebró 11 años en el país: Chile me dio la oportunidad y yo di todo por aprovecharla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El deportista nacional valoró el camino recorrido en nuestro país.

Yasmani Acosta celebró 11 años en el país: Chile me dio la oportunidad y yo di todo por aprovecharla
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El luchador chileno de origen cubano Yasmani Acosta usó sus redes sociales para celebrar un aniversario más desde su llegada a nuestro país y agradeció la oportunidad que se le brindó.

"Hoy, 6 de abril, se cumplen 11 años desde que llegué a Chile", comenzó escribiendo el ganador de la plata olímpico en los Juegos de París 2024.

"No fue un camino fácil. Hubo momentos donde todo costaba, donde empezar de cero parecía demasiado... pero nunca dejé de creer", añadió.

"Con esfuerzo, disciplina y sacrificio, fui construyendo paso a paso una vida, una carrera y sueños que hoy son realidad", complementó.

"Chile me dio la oportunidad... y yo di todo por aprovecharla. Gracias a cada persona que ha sido parte de este camino. Esto no termina aquí", cerró.

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