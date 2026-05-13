Yasmani Acosta tras dura lesión: Solamente pienso en Los Angeles, en ganar mi medalla de oro

El luchador chileno Yasmani Acosta se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la lesión sufrida en el reciente Panamericano específico disputado en Coralville, Iowa (Estados Unidos), algo que no amilana su deseo de asistir a los Juegos Olímpicos de Los Angeles.

"Era mi regreso después de casi dos años sin competir. Me tocó un rival con el que se suponía no debería haber tenido ningún problema. Pero cuando quise hacer un movimiento, el chico, en vez de defender, lo que hizo fue como apoyarse... Yo esperaba más resistencia, volqué y cayó sobre mí", comentó Acosta a Las Últimas Noticias.

"Pensaba estar activo y no parar hasta Los Ángeles, quería tener un regreso bonito, con todo, pero no pudo ser. Este año hay Mundial, pero no llegaré. Por el momento, solamente pienso en los Juegos Olímpicos, en ganar mi medalla de oro", añadió Acosta, quien agradeció a las autoridades por las comodidades que tuvo para viajar desde Estados Unidos.

"Me asombra mucho la coordinación que hubo entre el Ministerio del Deporte, el IND, el COCh... Hasta Natalia (Duco) me llamó. Todo el mundo estuvo pendiente", destacó el deportista.

Sobre el viaje de regreso, detalló: "Desde Iowa tuve una escala de 13 horas en Atlanta, no había otra opción, aunque me cambiaron a primera clase para que estuviera más cómodo. De la clínica me esperaban con una ambulancia, también me hicieron pasar por un sector para salir más rápido del aeropuerto. Y luego, que cumplí con las horas de ayuno, me operaron ese mismo día", contó el medallista olímpico.

Afortunadamente, el diagnóstico fue más alentador de lo que se temía en un principio: "Me dijeron que hubiera sido peor si fueran los ligamentos cruzados, ya que requieren mucho más tiempo de recuperación, así que confío en quedar bien", explicó.