Chile dejó su huella en el Mundial Máster de Remo con cuatro triunfos de serie

El remo chileno cerró una destacada participación en el World Rowing Masters Regatta 2026, disputado entre el 9 y el 13 de septiembre en el Lago Bled, Eslovenia, donde la delegación nacional consiguió cuatro triunfos de serie y una amplia presencia entre los primeros lugares.

Una de las principales figuras nacionales fue Alejandro Paredes, del Club de Remo Carén, quien se impuso en su serie del Men's F 1x con un tiempo de 3:51.21, registro que además fue el tercero más rápido entre los 165 remeros inscritos en la categoría.

Paredes, quien este año también se coronó campeón sudamericano master en Asunción, sumó además dos segundos lugares en Bled: En Men's E 1x y en Men's E 2x, este último formando dupla con Gonzalo Rodríguez.

También brilló Marcelo Medina Bonilla, de Canottieri Italiano de Concepción, quien obtuvo dos triunfos. En Men's A 1x ganó su serie con 3:35.22 y estableció el mejor tiempo de toda la categoría.

Medina Bonilla volvió a imponerse en Men's A 2x junto a Tomás Ward, con un registro de 3:24.07, que correspondió al 14° mejor tiempo entre los 75 botes inscritos.

El cuarto triunfo chileno llegó gracias a Bárbara Rodríguez y Christian Rondanelli, también representantes de Canottieri Italiano de Concepción, quienes ganaron su serie del Mixed C 2x con 3:40.21, el 14° mejor registro entre 86 embarcaciones.

Los buenos resultados se extendieron a otros representantes nacionales. Jorge Miguel Salazar fue segundo en Men's B 1x y tercero en Men's A 2x junto a Marco Antonio Celis, quien también obtuvo un tercer lugar en Men's B 1x.

Francisco Orellana consiguió un segundo puesto en Men's E 1x, mientras Francisco Ruiz y Aníbal Aravena fueron terceros en Men's B 2x. Andrés Retamal, en tanto, sumó terceros lugares en Men's D 2x, junto al paraguayo Rubén Sosa, y en Men's F 1x.

Entre las embarcaciones colectivas destacó además el tercer lugar del Men's C 8+ de Canottieri Italiano, integrado por Cristian Stuardo, Marco Antonio Celis, Marcelo Medina Bonilla, Tomás Ward, Francisco Ruiz, Francisco Orellana, Christian Rondanelli y Andrés Retamal, con Bárbara Rodríguez como timonel.

También terminó tercero el Men's A 4x compuesto por Carlos Alarcón, Francisco Larenas, Rodrigo Bórquez y José Martínez Rendón, mientras Leonardo Henríquez, representante de Los Mauchos, obtuvo un segundo lugar en su serie del Men's B 4x.

El formato del World Rowing Masters distribuye las numerosas inscripciones de cada categoría en diferentes series y entrega medalla de oro al ganador de cada carrera, contexto en el que destacaron especialmente los registros conseguidos por Medina Bonilla y Paredes.

Tras la actuación en Eslovenia, el remo master chileno ya tiene entre sus próximos desafíos el Campeonato Sudamericano Master de Brasil, en abril de 2027, y el World Rowing Masters Regatta de Varese, Italia, programado para septiembre del próximo año.