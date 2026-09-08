Equipo chileno competirá en el Mundial de Remo Máster 2026

El remo máster chileno tendrá una numerosa representación en el World Rowing Masters Regatta 2026, certamen que se disputará entre este miércoles 9 y el domingo 13 de septiembre en el histórico Lago Bled, en Eslovenia.

Un total de 22 deportistas nacionales aparecen inscritos para competir en una de las principales citas internacionales de la categoría, que durante cinco jornadas reunirá a miles de remeros provenientes de distintos países.

Chile contará con representantes de clubes como Canottieri Italiano de Concepción, Club de Remo Carén, Club Alemán, Viento y Marea, Los Mauchos y Centro Deportivo Español, además de deportistas que integrarán tripulaciones combinadas junto a remeros de otras instituciones y países.

Alejandro Paredes y Andrés Retamal encabezan la delegación

Uno de los nombres destacados será Alejandro Paredes, del Club de Remo Carén, quien llega a Bled después de conseguir el primer lugar en single en el Campeonato Sudamericano Master disputado en Asunción, Paraguay.

También sobresale Andrés Retamal, de Canottieri Italiano de Concepción, quien acumula siete primeros lugares en distintas pruebas de anteriores ediciones del Mundial Master y cuenta con una extensa trayectoria internacional.

Retamal también fue una de las principales figuras del Campeonato Nacional Master 2024, instancia en la que conquistó seis medallas de oro en diferentes embarcaciones.

Dentro del contingente de Canottieri Italiano aparece además Christian Rondanelli, otro experimentado representante del remo master chileno, quien ha compartido numerosos éxitos con Retamal en competencias nacionales y sudamericanas.

Entre los representantes del Centro Deportivo Español destacan Francisco Larenas y Rafael Martínez, quienes tendrán participación en varias embarcaciones durante la competencia.

Ambos figuran, entre otras pruebas, en un cuádruple par junto a Rodrigo Bórquez y José Martínez, formando una tripulación composite con representantes de clubes de Chile, España y Suiza.

Una competencia con formato internacional de clubes

El World Rowing Masters Regatta se disputa principalmente bajo representación de clubes y permite conformar tripulaciones composites entre instituciones y países.

El programa incluye competencias de singles, dobles, pares, cuádruples, cuatros y ochos en múltiples categorías de edad, además de las pruebas mixtas que cerrarán el evento durante la jornada del domingo.

Los 22 chilenos inscritos en Bled

La representación nacional está integrada por Alejandro Paredes (Carén); Bárbara Rodríguez, Andrés Retamal, Christian Rondanelli, Francisco Ruiz, Marcelo Medina, Tomás Ward, Jorge Miguel Salazar, Marco Antonio Celis, Francisco Orellana y Cristian Stuardo (Canottieri Italiano de Concepción); Gonzalo Rodríguez, Pablo Hurtado y Álvaro Hurtado (Club Alemán); Elsa Valladares (Viento y Marea); Leonardo Henríquez (Los Mauchos); Carlos Alarcón, Francisco Larenas y Rafael Martínez (Centro Deportivo Español), además de Rodrigo Bórquez, José Antonio Martínez y Aníbal Aravena.

Las listas de inscripción y largada contemplan presencia chilena en singles y numerosas embarcaciones de conjunto a lo largo del programa.

De esta manera, entre el 9 y el 13 de septiembre los 22 representantes nacionales buscarán ser protagonistas en uno de los escenarios más emblemáticos del remo mundial.