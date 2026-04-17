Rodrigo Rojas y su oro en China: Llevo persiguiendo una medalla de éstas hace mucho tiempo

El deportista chileno Rodrigo Rojas se refirió a su medalla de oro conseguida en la Premier League de Karate celebrada en Leshan, China: "Llevo persiguiendo una medalla de éstas hace mucho tiempo", sostuvo.

"Es soñado. Ha sido una temporada increíble, como no la he tenido en los 10 u 11 años que llevo compitiendo en el circuito mundial de la liga. Me toma, no sé si por sorpresa, porque vengo trabajando hace 26 años por esto, pero que se diera una tras otra es especial. Que se me dieran dos oros en la misma temporada es, de verdad, soñado. Estoy muy feliz por el rendimiento y con la responsabilidad de seguir entrenando", comentó en conversación con "Tardes Deportivas" de Cooperativa Deportes.

También describió el desarrollo del torneo: "Fue un torneo bien difícil. Primero para nosotros, porque fueron 50 horas de vuelo y 12 horas de jet lag; tuvimos que manejar de forma muy inteligente ese tema. El desarrollo del torneo fue duro: Tuvimos una fase de grupos contra un competidor local y, a medida que avanzamos, peleas muy fuertes contra un ucraniano que está número cuatro del mundo".

"Fueron combates bastante duros que se coronaron de la mejor manera con la final. Quedando 4 segundos iba perdiendo y la pudimos sacar adelante en los últimos instantes contra un bosnio de dos metros", profundizó.

Por último se refirió a lo que queda de temporada y a su próximo gran reto: "La última es una semana y media después del Campeonato Panamericano que tenemos en Brasil. De ahí pasamos directo a Rabat, Marruecos, que es la última fecha. La idea es hacerlo lo mejor posible. No quiero ponerme presión, simplemente quiero salir a disfrutar, pero si todo sale bien, espero ganarme el título de Grand Winner, que es el campeón de la liga", cerró.