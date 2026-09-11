¿Cuándo y dónde ver al Team Chile en los Juegos Sudamericanos?

Este domingo 13 arrancan los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y el Team Chile contará con una cobertura especial a través de la televisión abierta y plataformas digitales luego de que Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmara un amplio despliegue para seguir el desempeño de los deportistas nacionales en las diversas disciplinas del certamen continental.

El evento se transmitirá en vivo a través de la señal abierta de TVN, además de emisiones complementarias en NTV y cobertura informativa en Canal 24 Horas. Para quienes busquen seguir competencias en paralelo, el canal habilitará cuatro señales digitales en sus plataformas web y emitirá eventos como la ceremonia inaugural mediante su canal de YouTube.

La cobertura televisiva estará liderada por un equipo compuesto por los periodistas Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia, quienes encabezarán las transmisiones junto a un panel de especialistas dedicados a disciplinas como natación, boxeo, hockey, gimnasia y esgrima, entre otras.

¿Cuándo y a qué hora seguir las transmisiones? La programación central en TVN arranca este domingo 13 de septiembre y se extenderá durante toda la semana con maratónicas jornadas de más de 10 horas diarias. Uno de los grandes atractivos será la selección de fútbol Sub 20, que jugará este miércoles 16 ante Panamá (14:45 horas), el viernes 18 frente a Perú y durante el fin de semana del 19 y 20 ante Colombia.

El despliegue deportivo de la señal pública culminará el sábado 26 de septiembre con una transmisión especial durante toda la mañana, cerrando el seguimiento a la participación de los seleccionados chilenos en la cita suramericana.