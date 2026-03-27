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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El Team Chile de Tiro al Vuelo tuvo un positivo debut en el Mundial de Tánger

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El deportista Héctor Flores fue el más destacado de la delegación.

El Team Chile de Tiro al Vuelo tuvo un positivo debut en el Mundial de Tánger
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El Team Chile de Tiro al Vuelo tuvo un positivo debut en el Mundial de Tánger, en Marruecos que este viernes tuvo su primera jornada de calificaciones, donde Héctor Flores fue el más destacado de la delegación nacional.

El deportista chileno registró un buen desempeño al lograr impactar 72 de 75 platos, ubicándose en el puesto 13 de la tabla general. Su compatriota Raimundo Roche marcha en el lugar 33, logrando derribar 69 platos. Por último, Jorge Atalah conectó 64 y se ubica en el 61°.

Mientras que la campeona olímpica Francisca Crovetto también vivió una buena jornada inicial al ocupar el puesto 27 de la clasificación general al romper 64 platos.

Este sábado desde las 05:00 horas (08:00 GMT), cada deportista se medirán a los 50 platos finales de la qualy en Marruecos.

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