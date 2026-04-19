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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El triatlón aporta el noveno oro para el Team Chile en Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La prueba de relevos fue dominada por Raimundo San Martín, Enrique Pau, Pascalle Ahumada y Julieta Waltemath.

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La delegación nacional juvenil que está compitiendo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 consiguió su noveno triunfo luego de otra presentación perfecta de los triatletas chilenos.

La cuarteta conformada por Raimundo San Martín, Enrique Pau, Pascalle Ahumada y Julieta Waltemath sorprendió a los favoritos y se colgó el oro en los relevos mixtos por delante de Brasil y Argentina.

San Martín sobresalió al rematar de manera formidable en la última posta. Al igual que en la competencia individual —donde fue campeón—, el especialista formado en la Universidad Católica aceleró en la bicicleta y cerró con un trote formidable por la costanera panameña.

Este lunes arranca la semana final con el inicio del tenis y el bádminton.

El miércoles será el esperado debut del atletismo, deporte donde el Team Chile competirá con 34 seleccionados.

Total de Medallas del Team Chile en Panamá (22)

  • ORO – Matías Martínez (Gimnasia) / Arzones
  • ORO – Matías Martínez (Gimnasia) / Barras paralelas
  • ORO – Arturo Rossel (Gimnasia) / Suelo
  • ORO – Arturo Rossel (Gimnasia) / Salto
  • ORO – Raimundo San Martín (Triatlón) / Masculino
  • ORO – Raimundo San Martín, Enrique Pau, Julieta Waltemath y Pascalle Ahumada (Triatlón) / Relevos Mixtos
  • ORO – Alexandra Osorio (Ciclismo) / Contrarreloj.
  • ORO – Luciano Carrizo (Ciclismo) / Contrarreloj.
  • ORO – Antonia Gutiérrez (Surf) / SUP.
  • PLATA – Alejandra Salinas (Lucha) / - 49 kg.
  • PLATA – Matilda Ureta y Sabrina Núñez (Tiro con Arco) / Equipo Recurvo Femenino
  • PLATA – Matías Martínez (Gimnasia) / Suelo
  • BRONCE – Ayinko Toloza (Judo) / -52 kg.
  • BRONCE – Valentino Godoy (Lucha) / Estilo Libre, 71 kg.
  • BRONCE – Ángel Lagos (Lucha) / Grecorromana, 80 Kg.
  • BRONCE – Javiera Chacón y Victoria Gálvez (Tiro con Arco) / Equipo de Arco Compuesto.
  • BRONCE – Matías Mejía (Natación) / 200 Mts Combinados.
  • BRONCE – Kevin Vásquez (Boxeo) / 60 Kg.
  • BRONCE – Aquiles Moras (Boxeo) / 70 Kg.
  • BRONCE – Matías Martínez (Gimnasia) / All Around.
  • BRONCE – Joaquina Negrete (Natación) / 200 Mts Pecho.
  • BRONCE – Óscar Verdugo (Tiro con Arco) / Arco Compuesto

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