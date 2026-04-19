El triatlón aporta el noveno oro para el Team Chile en Panamá

La delegación nacional juvenil que está compitiendo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 consiguió su noveno triunfo luego de otra presentación perfecta de los triatletas chilenos.

La cuarteta conformada por Raimundo San Martín, Enrique Pau, Pascalle Ahumada y Julieta Waltemath sorprendió a los favoritos y se colgó el oro en los relevos mixtos por delante de Brasil y Argentina.

San Martín sobresalió al rematar de manera formidable en la última posta. Al igual que en la competencia individual —donde fue campeón—, el especialista formado en la Universidad Católica aceleró en la bicicleta y cerró con un trote formidable por la costanera panameña.

Este lunes arranca la semana final con el inicio del tenis y el bádminton.

El miércoles será el esperado debut del atletismo, deporte donde el Team Chile competirá con 34 seleccionados.

Total de Medallas del Team Chile en Panamá (22)