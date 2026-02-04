Síguenos:
Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi representaron al Team Chile en el Fashion Show de Milán

El voleibolista de playa Esteban Grimalt y la modelo Trinidad de la Noi representaron al Team Chile el Fashion Show, evento previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán.

