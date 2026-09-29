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Tópicos: Deportes | Rally | Pilotos

Ruy Barbosa escaló posiciones tras la primera etapa del Rally de Marruecos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto chileno avanzó hasta el 18° puesto de la clasificación general acumulada y se ubicó noveno en Rally2.

Ruy Barbosa escaló posiciones tras la primera etapa del Rally de Marruecos
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El piloto chileno Ruy Barbosa tuvo una positiva jornada en la primera etapa del Rally de Marruecos, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), y consiguió escalar posiciones luego del prólogo.

A bordo de su Honda CRF 450, el representante de HT Rally Raid finalizó 17° en la clasificación general de la etapa y octavo en la categoría Rally2 en el recorrido que conectó las localidades de Agadir y Zagora.

Su actuación también tuvo impacto en los tiempos acumulados, ya que Barbosa había comenzado la competencia en el 30° lugar de la general y 20° de Rally2 tras el prólogo.

Luego de la primera etapa, el nacional logró avanzar hasta la 18ª posición de la clasificación general y el noveno puesto de su categoría, concretando una importante remontada en el inicio del certamen marroquí.

La competencia representa además el regreso oficial de Barbosa a las carreras después de varios meses de recuperación y preparación, en una temporada en que busca sumar kilómetros y recuperar ritmo competitivo con miras a su proyecto para el Dakar 2027.

La jornada contemplará 300 kilómetros de especial cronometrada y otros 123 kilómetros de enlace, instancia en que Barbosa intentará prolongar su avance en las posiciones.

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