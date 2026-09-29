Ruy Barbosa escaló posiciones tras la primera etapa del Rally de Marruecos

El piloto chileno Ruy Barbosa tuvo una positiva jornada en la primera etapa del Rally de Marruecos, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), y consiguió escalar posiciones luego del prólogo.

A bordo de su Honda CRF 450, el representante de HT Rally Raid finalizó 17° en la clasificación general de la etapa y octavo en la categoría Rally2 en el recorrido que conectó las localidades de Agadir y Zagora.

Su actuación también tuvo impacto en los tiempos acumulados, ya que Barbosa había comenzado la competencia en el 30° lugar de la general y 20° de Rally2 tras el prólogo.

Luego de la primera etapa, el nacional logró avanzar hasta la 18ª posición de la clasificación general y el noveno puesto de su categoría, concretando una importante remontada en el inicio del certamen marroquí.

La competencia representa además el regreso oficial de Barbosa a las carreras después de varios meses de recuperación y preparación, en una temporada en que busca sumar kilómetros y recuperar ritmo competitivo con miras a su proyecto para el Dakar 2027.

La jornada contemplará 300 kilómetros de especial cronometrada y otros 123 kilómetros de enlace, instancia en que Barbosa intentará prolongar su avance en las posiciones.