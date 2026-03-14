Gerardo Rosselot celebró en la primera etapa del Rally Mobil en Curicó

Este sábado se celebró la primera etapa del Rally de Curicó, en el inicio de la temporada del Rally Mobil, una jornada en donde el piloto viñamarino Gerardo Rosselot fue el gran ganador en la categoría RC2.

En la serie estelar RC2 todo parecía destinado a un nuevo triunfo de etapa por parte del 13 veces campeón nacional Jorge Martínez Fontena (CB Tech Rally Rally), sobre todo luego de su dominante andar en la especial de mitad de día en el asfalto de Cerro Condell. Sin embargo, en el último tramo del día realizado en el sector de La Placeta, el piloto penquista fue superado por Rosselot (Junior Rally Team), quien gracias a un excelente cometido se quedó con la punta de la general por tan solo 2.1 segundos de diferencia.

"Anduve lo más fuerte que pude. No me sentí del todo cómodo en la mañana, pero hicimos muy bien el tramo de La Placeta y logramos quedarnos con la victoria, lo que me deja contento por todo el trabajo que hemos realizado en las últimas semanas con nuestro nuevo equipo JRT (Junior Rally Team)", expresó Rosselot tras vencer por segundo año consecutivo la etapa sabatina del evento en tierras curicanas.

Rosselot, quien espera revalidar el triunfo que consiguió en Curicó 2025, fue escoltado por Martínez y por el campeón 2022 Alberto Heller (Joker Rally Team), cuyo debut con el flamante Toyota GR Yaris Rally2 transitó en una meritoria senda ascendente que le permitió finalizar la etapa a expectantes 9 segundos de la punta.

Si la arremetida hacia el triunfo de Rosselot en RC2 tuvo ribetes espectaculares, lo propio sucedió en la serie RC3 de los Ford Fiesta Rally3, que sufrió un inesperado cambio en el liderato producto de los inconvenientes técnicos vividos por Patricio Muñoz. El penquista del equipo KMR perdió toda su ventaja a raíz de problemas de temperatura en su vehículo, y terminó cediendo el primer lugar en manos de su coterráneo Felipe Padilla (Padilla Motorsport), quien terminó comandando la tabla con 19 segundos de ventaja.

Dentro de los ganadores del día, el que venció con mayor margen fue Mario Parra, quien mostró sus intenciones de revalidar el cetro 2025 en la serie RC4 -autos con tracción delantera- al superar por 55 segundos la resistencia del coquimbano Wilson Ramos, quien sorprendió al comenzar la jornada venciendo el primer tramo cronometrados en Los Maitenes.

El desarrollo del competitivo Rally de Curicó proseguirá el domingo 15 de marzo con la disputa de la segunda y última etapa, que comprende un programa con siete tramos cronometrados.

Serán un total de 259 kilómetros, 118 de ellos cronometrados, los que tendrán como gran telón de fondo la prueba especial número 12 y en el Cerro Condell, donde se llevará a cabo el Mobil 1 Power Stage que entregará 3, 2 y 1 puntos adicionales a cada uno de los binomios que obtengan las tres primeras ubicaciones en sus respectivas categorías.