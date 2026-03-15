Jorge Martínez se adjudicó la fecha inaugural del Rally Mobil en Curicó

El piloto penquista Jorge Martínez (CB Tech Rally) ratificó su categoría como 13 veces campeón nacional después de adjudicarse la fecha inaugural del Rally Mobil 2026 disputada este fin de semana en Curicó, posicionándose como el primer líder de la serie estelar RC2 Pro.

La jornada dominical estuvo marcada por una cerrada lucha a tres bandas que involucró a Martínez, el angelino Alberto Heller (Joker Rally) que quedó a 0,8 segundos y el viñamarino Gerardo Rosselot (Junior Rally Team), quien tuvo un pinchazo que mermó su rendimiento.

En las series de tracción simple, el penquista Felipe Padilla dominó la clase RC3 con solvencia, mientras que el coquimbano Wilson Ramos celebró su primer triunfo en RC4 tras el abandono del campeón vigente Mario Parra por problemas mecánicos.

En la Monomarca Copa GT2i, el capitalino Sebastián Silva (SAG Rally Team) comandó las acciones de principio a fin, superando a Juan José Echavarri y al debutante Tomás de Gavardo, quien cerró el fin de semana en el quinto lugar de su categoría.

Con estos resultados, Martínez encabeza la tabla general con 29 puntos, escoltado por Heller con 26 y Rosselot con 23 unidades. El campeonato nacional entrará ahora en un breve receso antes de su siguiente desafío entre el 10 y 12 de abril en Los Andes.