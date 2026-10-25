Rally Mobil: Alberto Heller resistió la presión de Jorge Martínez y celebró en Aysén

Alberto Heller se adjudicó este domingo la clasificación general del Rally Aysén Coyhaique, sexta fecha del Campeonato Nacional Rally Mobil 2026, en una jornada que también consagró a Mario Parra y Juan Claudio Chacón como los primeros campeones de la temporada.

El piloto del equipo Joker Rally, acompañado por Sebastián Olguín como navegante, completó la competencia en 1h13'3''3 , superando por 8,4 segundos a Jorge Martínez y por 32,5 a Gerardo Rosselot, quienes completaron el podio de la categoría RC2.

Heller dominó buena parte de la competencia, aunque recibió una penalización de diez segundos por derribar una chicana en el tramo de Las Antenas. La sanción redujo considerablemente su ventaja sobre Martínez, quien ganó el PowerStage y la etapa dominical. Pese a ello, Heller consiguió su tercer triunfo del año y sumó 30 puntos durante el fin de semana, frente a los 29 de su principal rival.

En las restantes categorías, Carlos Prieto ganó en RC3, escoltado por Wilson Ramos y Felipe Padilla, mientras que Christobal Masle se impuso en la Copa GT2i, encabezando un doblete familiar junto a su hermano Jacob. El tercer lugar de esta serie quedó en manos de Sebastián Silva.

Uno de los principales festejos correspondió a Mario Parra, quien conquistó su segundo título consecutivo en Rally4 tras ganar la fecha con Hugo Gajardo como navegante. "Es muy emotivo volver a ganar un título en Coyhaique", expresó el piloto del equipo Biobío Rally, quien también quedó bien encaminado en la lucha por la corona de RC4.

Por su parte, Juan Claudio Chacón aseguró el campeonato nacional de la categoría R2 durante su primera temporada como piloto en el certamen. "Me pone feliz ser campeón en mi primera temporada como piloto del Copec RallyMobil", manifestó el deportista, quien terminó segundo en la clasificación RC4 de la fecha.

En las categorías invitadas, Raúl Orellana se quedó con el triunfo en N2 y Guillermo Walper venció en N4, completando una fecha que reunió a numerosos espectadores en los caminos de la Región de Aysén.

La competencia, que formó parte de la programación deportiva de Aysén para la temporada 2026-2027, continuará entre el 13 y el 15 de noviembre en Quirihue, Región de Ñuble, localidad que recibirá por primera vez una fecha del RallyMobil.

Resultados finales del Rally Aysén Coyhaique 2026

RC2

1. Alberto Heller - Sebastián Olguín: 1h13'03"3.

2. Jorge Martínez - Rubén García: a 8,4 segundos.

3. Gerardo Rosselot - Miguel Recalt: a 32,5 segundos.

RC3

1. Carlos Prieto - Juan Cruz Varela: 1h24'08"5.

2. Wilson Ramos - Daniel Amenábar: a 31,2 segundos.

3. Felipe Padilla - Nicolás Alarcón: a 8 minutos y 37,39 segundos.

RC4

1. Mario Parra - Hugo Gajardo: 1h25'37"1.

2. Juan Claudio Chacón - Miguel Gallardo: a 8 minutos y 15,6 segundos.

Copa GT2i

1. Christobal Masle - Sebastián Medrano: 1h28'58"4.

2. Jacob Masle - Facundo Peix: a 10,8 segundos.

3. Sebastián Silva - César Letelier: a 34,7 segundos.

N4

1. Guillermo Walper - Omar Barril: 1h25'23"7.

2. Kristian Domke - Brian Domke: a 3 minutos y 9,9 segundos.

3. Felipe Martínez - Felipe Araya: a 4 minutos y 28,5 segundos.

N2