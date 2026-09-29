Aysén presentó su temporada turística 2026-2027 con interesantes atractivos deportivos

El Gobierno Regional de Aysén presentó su temporada turística 2026-2027, programación que tendrá entre sus principales atractivos deportivos a Titan Forest Patagonia, una nueva fecha del Copec RallyMobil y la séptima edición de Patagonman.

La actividad denominada "Aysén se Vive" se desarrolló los días 25 y 26 de septiembre en la Plaza de Coyhaique y reunió, por primera vez en una misma instancia, a los 10 municipios de la región para presentar su oferta turística, cultural, gastronómica, patrimonial y deportiva.

Uno de los eventos destacados será la segunda edición de Titan Forest Patagonia, competencia internacional de ciclismo que se disputará entre el 2 y el 5 de noviembre en Villa Cerro Castillo, comuna de Río Ibáñez.

Después de una primera edición desarrollada en Coyhaique, la prueba cambiará de escenario e incorporará recorridos de mountain bike y gravel, modalidad que será una novedad dentro de las Titan World Series.

Los circuitos recorrerán sectores como Puerto Sánchez y Levicán, mientras que el Gobierno Regional y su Consejo entregaron 10 becas a deportistas de Aysén, escogidos mediante una convocatoria pública, para participar en la competencia.

La agenda deportiva también contempla el regreso del Copec RallyMobil a los caminos de Aysén, con una fecha programada entre el 23 y el 25 de octubre en Coyhaique y Puerto Aysén como parte del calendario nacional de la temporada 2026.

A ello se sumará Patagonman, que celebrará su séptima edición el domingo 6 de diciembre de 2026 con una exigente prueba que considera 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo por la Carretera Austral y 42,2 kilómetros de trote hasta las inmediaciones del lago General Carrera.

La iniciativa impulsada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, junto a la Corporación Crece y Desarrolla Aysén, Sernatur Aysén y el destino Aysén Patagonia, busca vincular el deporte con la promoción turística de la región y generar actividad para sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.