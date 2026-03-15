Tomás de Gavardo tuvo un positivo debut como piloto en el inicio del Rallymobil

Un positivo debut en el automovilismo deportivo tuvo el motociclista Tomás de Gavardo durante la primera fecha del Campeonato Nacional RallyMobil de Curicó, en la Región del Maule, al conquistar el quinto lugar entre 11 participantes en la categoría GT2i junto a su navegante Matías Améstica.

De Gavardo, que solo había tenido experiencia como navegante en competencia de autos de rally cross country en el norte de Chile, tuvo un buen inicio pese a solo 100 kilómetros de práctica una vez que recibió el Volkswagen GT2i en los primeros días de la semana.

Sin embargo, demostró dominio para llevar el auto siempre dentro de las rutas de tierra y en el siempre difícil y serpenteante camino del Cerro Condell en pleno corazón de la Ciudad de las Tortas.

En la clasificación general la prueba la ganó Jorge Martínez-Rubén García (Skoda) con 1 hora 16 minutos 50 segundos 0 décima para los 118,180 kilómetros de las 12 especiales. En la monomarca GT2i venció Sebastián Silva-César Letelier (Volkswagen Gol) con 1:31'03"6. La quinta ubicación fue para De Gavardo con 1:40'22"6.

"Fue un reto competir por primera vez en el RallyMobil. Nunca había manejado un auto de carrera. Por lo realizado quedé muy conforme luego de terminar la prueba con la máquina entera y controlándola en los momentos complejos. Lo importante en las primeras fechas es encontrar un buen ritmo para en el futuro luchar por el podio. Ahora mi cabeza está en el viaje a Portugal en unas horas más donde tomaré parte en la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country en moto", manifestó el piloto de 27 años.

El piloto del Team Copec terminó de correr la última especial en el Cerro Condell la tarde de este domingo y tomó su vehículo para dirigirse directo al aeropuerto "Arturo Merino Benítez" donde a la medianoche volará a Portugal para la ronda del mundial de Rally Cross Country. En la ocasión competirá en una moto KTM 450 Rally Factory en la categoría Rally2 por el equipo Bas World KTM Racing Team.

La primera estación del certamen planetario a campo traviesa fue el Rally Dakar en enero pasado en Arabia Saudita donde De Gavardo concluyó en el décimo sexto puesto en la general en su categoría.