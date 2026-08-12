La Federación del Rodeo Chileno dio a conocer la fecha del Champion de Chile 2027
Del 31 de marzo al 4 de abril de 2027 se disputará la 78° versión del Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua
Del 31 de marzo al 4 de abril de 2027 se disputará la 78° versión del Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua
La Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la Temporada Deportiva 2026-2027, cuyo periodo se inicia oficialmente y los primeros cinco rodeos del calendario se disputarán el fin de semana del 22 de agosto.
La actividad contó con la presencia del presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría; el vicepresidente Claudio Aravena Flores; el director Faruk Touma Aguad; y el jinete Martín Durán, actual Campeón de Chile.
En la oportunidad, la máxima autoridad de la institución realizó un balance de la gestión 2025-2026 y destacó las proyecciones de este nuevo ciclo. "Lo principal es el entusiasmo y la esperanza que todos los huasos tenemos para esta temporada", enfatizó Moreno.
El timonel de la institución dio a conocer las fechas y sedes oficiales de los Clasificatorios y de la máxima cita del rodeo nacional:
• Clasificatorio Zona Sur:
o Fecha: 3 al 7 de marzo de 2027
o Organiza: Asociación Río Cautín
o Sede: Medialuna SOFO, Temuco
• Clasificatorio Zona Centro:
o Fecha: 10 al 14 de marzo de 2027
o Organiza: Asociación Ñuble
o Sede: Medialuna de San Carlos
• Clasificatorio Zona Norte:
o Fecha: 17 al 21 de marzo de 2027
o Organiza: Asociación Talagante
o Sede: Medialuna de Valle Hermoso, Paine
• 78° Campeonato Nacional de Rodeo:
o Fecha: 31 de marzo al 4 de abril de 2027
o Sede: Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial", Rancagua
Clasificatorios Escolares
Estas competencias deben realizarse antes del 30 de diciembre de 2026, mientras que la Final Nacional Escolar se volverá a disputar en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo.
• Clasificatorio Centro – Norte: Asociación Maipo.
• Clasificatorio Centro – Sur: Asociación Río Rahue.