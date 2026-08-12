La Federación del Rodeo Chileno dio a conocer la fecha del Champion de Chile 2027

La Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la Temporada Deportiva 2026-2027, cuyo periodo se inicia oficialmente y los primeros cinco rodeos del calendario se disputarán el fin de semana del 22 de agosto.

La actividad contó con la presencia del presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría; el vicepresidente Claudio Aravena Flores; el director Faruk Touma Aguad; y el jinete Martín Durán, actual Campeón de Chile.

En la oportunidad, la máxima autoridad de la institución realizó un balance de la gestión 2025-2026 y destacó las proyecciones de este nuevo ciclo. "Lo principal es el entusiasmo y la esperanza que todos los huasos tenemos para esta temporada", enfatizó Moreno.

Fechas del Champion de Chile y Clasificatorios 2027

El timonel de la institución dio a conocer las fechas y sedes oficiales de los Clasificatorios y de la máxima cita del rodeo nacional:

• Clasificatorio Zona Sur:

o Fecha: 3 al 7 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Río Cautín

o Sede: Medialuna SOFO, Temuco

• Clasificatorio Zona Centro:

o Fecha: 10 al 14 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Ñuble

o Sede: Medialuna de San Carlos

• Clasificatorio Zona Norte:

o Fecha: 17 al 21 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Talagante

o Sede: Medialuna de Valle Hermoso, Paine

• 78° Campeonato Nacional de Rodeo:

o Fecha: 31 de marzo al 4 de abril de 2027

o Sede: Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial", Rancagua

Clasificatorios Escolares

Estas competencias deben realizarse antes del 30 de diciembre de 2026, mientras que la Final Nacional Escolar se volverá a disputar en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo.

• Clasificatorio Centro – Norte: Asociación Maipo.

• Clasificatorio Centro – Sur: Asociación Río Rahue.