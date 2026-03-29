Martín Durán y Pablo Pino son los nuevos monarcas del rodeo chileno

En emocionante desenlace, Martín Durán y Pablo Pino se convirtieron en los nuevos monarcas del Campeonato Nacional de Rodeo, que se disputó ante unas 15.000 personas en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial", de Rancagua.

Los jinetes de la Asociación Santiago Oriente tuvieron una actuación brillante en la arena en la versión 77 del Champion de Chile. Los representantes del Criadero Risco Liso aseguraron en el último animal de la Serie de Campeones.

En los lomos de Laurencio y Ramoncito, Durán y Pino totalizaron 43 puntos buenos (parciales de 12+8+11+12). Fue el segundo Champion de Chile para Pino, que en 2020 consiguió su primer chileno con Diego Tamayo.

El segundo lugar en el Campeonato Nacional de Rodeo fue para el Criadero El Carmen de Nilahue. Con los jinetes Aníbal Baraona y Rufino Hernández (Asociaciones Santiago Sur y Talca Oriente) totalizaron 40 puntos (12+11+8+9) en Conventillera y Carabela.

El tercer lugar lo obtuvieron los jinetes de la Asociación Melipilla, Francisco Hidalgo y Nicolás Arévalo. Los melipillanos sumaron 34 puntos buenos (6+13+8+7) en los lomos en La Trilla Fabuloso y Los Tacos de Rumai Sarmiento

Por su parte, el Sello de Raza, en tanto, fue para Alucarpa Figurita, montado por Rafael Melo.

En el Movimiento a la Rienda Masculina, el ganador fue Luis Gerardo Guzmán (Asociación Ñuble) en Linda (Criadero Desprecio) con 53 puntos, superando a Pablo Barra (Asociación Talca Oriente), que en Ronquido Gastita Paleteao 50 puntos.

Por su parte, Valentina Hernández (Asociación Talca Oriente) se adjudicó con el Movimiento a la Rienda Femenina. En los lomos de Valles del Putagán María Zulema luego que sumó 51 unidades. Vicecampeona terminó el binomio de Yeny Troncoso (Asociación Bío-Bío), quien en San Vicente de Ñuble Escapada consiguió 47 unidades.

Presidente Kast presente en el Champion

El 77° Campeonato Nacional de Rodeo contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama María Pía Adriasola.

El Primer Mandatario fue acompañado por los ministros de Deportes, Natalia Ducó; de Agricultura, Jaime Campos; y de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Daniel Más.

Al Presidente Kast se le obsequió unas riendas elaboradas por la Talabartería Williams Espinoza. "Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. No saben el orgullo de estar hoy día aquí, en esta medialuna. Había estado en ocasiones anteriores, admirando, reconociendo el trabajo que hay detrás de todos los jinetes, de nuestros Carabineros, de nuestros cuequeros, y de cada persona que hoy día nos acompaña", comentó.

"Aquí se vive la chilenidad", dijo el Presidente a los presentes en Rancagua. "Aquí hay artesanía, hay gastronomía, hay juegos criollos, hay agricultura en cada una de las cosas que vemos. Hay familia, y la familia refleja el encuentro. Y ese encuentro es el que hoy día necesitamos los chilenos", agregó.