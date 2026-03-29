Natalia Duco en el Champion de Rancagua: "El rodeo es deporte nacional, queremos trabajar en un plan de desarrollo"
La titular del Deporte visitó por primera vez la Medialuna Monumental.
La titular del Deporte visitó por primera vez la Medialuna Monumental.
La ministra del Deporte, Natalia Duco, asistió este domingo a la Medialuna Monumental de Rancagua para presenciar la jornada de clausura del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, cita en la que evidenció su apoyo a la disciplina.
En su primera visita oficial al "Champion", la secretaria de Estado destacó el ambiente festivo en la Región de O'Higgins: "Estoy feliz, estoy disfrutando, siento como si fuera un 18 de septiembre, lleno de cultura, lleno de tradiciones. Es primera vez que vengo y la verdad es que me llevo una hermosa imagen", expresó.
Duco, quien asistió acompañada por su círculo familiar cercano —incluyendo a sus padres, hermana y su hijo—, resaltó la importancia de la actividad como un punto de encuentro para las familias chilenas.
Consultada sobre el rol del Ministerio del Deporte (Mindep) frente a la actividad corralera, la autoridad fue clara en reconocer su estatus y en la necesidad de avanzar hacia una mayor formalización técnica.
"Primero, (el rodeo) es un deporte nacional. La invitación es a que nos reunamos con la Federación del Rodeo, empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas. Lo primero es dejarlos cordialmente invitados para que empecemos a conocer más las partes técnicas y cómo podemos regular y crear un plan de desarrollo a futuro", sostuvo la ministra.
Finalmente, la titular del Deporte subrayó que su presencia también tuvo un componente de aprendizaje personal: "Disfruto mucho de las tradiciones de Chile. Este deporte une las dos cosas (deporte y tradición), así que quiero disfrutar, pasarlo bien y también aprender mucho de la parte técnica del rodeo", cerró.