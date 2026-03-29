Natalia Duco en el Champion de Rancagua: "El rodeo es deporte nacional, queremos trabajar en un plan de desarrollo"

La ministra del Deporte, Natalia Duco, asistió este domingo a la Medialuna Monumental de Rancagua para presenciar la jornada de clausura del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, cita en la que evidenció su apoyo a la disciplina.

En su primera visita oficial al "Champion", la secretaria de Estado destacó el ambiente festivo en la Región de O'Higgins: "Estoy feliz, estoy disfrutando, siento como si fuera un 18 de septiembre, lleno de cultura, lleno de tradiciones. Es primera vez que vengo y la verdad es que me llevo una hermosa imagen", expresó.

Duco, quien asistió acompañada por su círculo familiar cercano —incluyendo a sus padres, hermana y su hijo—, resaltó la importancia de la actividad como un punto de encuentro para las familias chilenas.

Consultada sobre el rol del Ministerio del Deporte (Mindep) frente a la actividad corralera, la autoridad fue clara en reconocer su estatus y en la necesidad de avanzar hacia una mayor formalización técnica.

"Primero, (el rodeo) es un deporte nacional. La invitación es a que nos reunamos con la Federación del Rodeo, empecemos a trabajar juntos, hagamos cosas. Lo primero es dejarlos cordialmente invitados para que empecemos a conocer más las partes técnicas y cómo podemos regular y crear un plan de desarrollo a futuro", sostuvo la ministra.

Finalmente, la titular del Deporte subrayó que su presencia también tuvo un componente de aprendizaje personal: "Disfruto mucho de las tradiciones de Chile. Este deporte une las dos cosas (deporte y tradición), así que quiero disfrutar, pasarlo bien y también aprender mucho de la parte técnica del rodeo", cerró.