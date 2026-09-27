Emilio Shea contó que aún no responde mensaje del uruguayo Myszka

Emilio Shea, pilar de Chile XV, busca recuperarse a tiempo para disputar el Mundial de rugby de 2027 tras la grave lesión de rodilla que sufrió frente a Uruguay XV. Aunque le indicaron un plazo de entre 10 y 12 meses, el seleccionado nacional espera volver antes a las canchas.

En su primera entrevista desde el incidente, concedida a La Tercera, Shea contó que fue operado por el médico Fernando Radice y que trabaja en su rehabilitación. "Ojalá en nueve meses pueda estar de vuelta", señaló.

La lesión ocurrió el 29 de agosto, cuando disputaba su primer partido como titular con Chile XV ante Uruguay, en Talcahuano. Una entrada tardía del uruguayo Joaquín Myszka le provocó una luxación de rodilla. Shea relató que quedó en estado de shock tras la jugada y que recibió atención en la cancha antes de ser trasladado a un centro asistencial.

El rugbista indicó que aún no responde el mensaje que le envió Myszka. "No he encontrado las palabras para responderle", explicó, aunque aclaró que no le guarda rencor y que ahora está concentrado en recuperarse.

Shea también valoró el respaldo del entrenador de Los Cóndores, Pablo Lemoine, quien manifestó que mantendrá su lugar dentro del proceso de preparación. El pilar afirmó que hará todo lo posible por volver a jugar antes del Mundial y demostrar que está en condiciones de integrar el plantel.

Chile compartirá grupo con Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong en la cita de 2027. Para Shea, la posibilidad de disputar ese torneo sigue siendo una motivación durante su rehabilitación.