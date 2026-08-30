Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.6°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Emilio Shea sufrió rotura de ligamentos por terrible tackle que desató batalla campal ante Uruguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Joaquín Myszka le entró al chileno a destiempo y directamente en la rodilla.

Emilio Shea sufrió rotura de ligamentos por terrible tackle que desató batalla campal ante Uruguay
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El triunfo de Chile XV ante Uruguay quedó marcado por la dura lesión del nacional Emilio Shea por un brutal tackle que derivó en una enorme pelea sobre la cancha del Estadio Huachipato en Talcahuano, y que eclipsó el 33-12 final.

Shea ya había pasado el ovoide cuando el hooker celeste Joaquín Myszka le entró con todo sobre la rodilla derecha, generando una fea torsión.

De inmediato se desató una batalla campal, con tarjetas rojas y hasta camisetas rasgadas por los jalones de un lado y otro.

Posteriormente, Chile Rugby informó que Shea "sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial".

"Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza", cerró el comunicado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada