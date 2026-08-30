Emilio Shea sufrió rotura de ligamentos por terrible tackle que desató batalla campal ante Uruguay

El triunfo de Chile XV ante Uruguay quedó marcado por la dura lesión del nacional Emilio Shea por un brutal tackle que derivó en una enorme pelea sobre la cancha del Estadio Huachipato en Talcahuano, y que eclipsó el 33-12 final.

Shea ya había pasado el ovoide cuando el hooker celeste Joaquín Myszka le entró con todo sobre la rodilla derecha, generando una fea torsión.

De inmediato se desató una batalla campal, con tarjetas rojas y hasta camisetas rasgadas por los jalones de un lado y otro.

Posteriormente, Chile Rugby informó que Shea "sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial".

"Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza", cerró el comunicado.