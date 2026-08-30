Gobierno alista presentación de un austero primer Presupuesto

El Ministerio de Hacienda afrontará un septiembre marcado por la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2027, iniciativa con la que el Gobierno pretende proyectar el debate fiscal hacia el 2031.

La discusión presupuestaria se dará en un contexto macroeconómico complejo, condicionado por un margen fiscal acotado y los recientes índices de desempleo a nivel nacional.

La agenda de la cartera también contempla hitos estratégicos como la implementación de la megarreforma, el desarrollo del Chile Day en Londres para captar inversión extranjera y el ingreso del proyecto de reforma al mercado de capitales.

Todo esto mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, proyecta un crecimiento del gasto público contenido de entre 0 y 1 por ciento, en un escenario que coincide además con la tasa de desempleo más alta registrada desde 2021.

El debate se dará en un escenario de estrechez, con un crecimiento del gasto estimado entre 0% y 1%. (FOTO: ATON)

Prioridad en seguridad y uso responsable de recursos

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado del PArtido Republicano Fernando Ugarte remarcó la necesidad de que la propuesta presupuestaria responda a las urgencias ciudadanas actuales, enfatizando la eficiencia en el gasto público.

"El Ejecutivo ha entendido que hoy la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y el Presupuesto 2027 debe hacerse cargo de esa urgencia. Pero también debe responder a las necesidades sociales y sentar las bases para el crecimiento y el desarrollo futuro, asegurando siempre un uso eficiente y responsable de los recursos públicos", analizó el legislador.

Frente a estas discusiones, dijo esperar "que todos los parlamentarios estemos a la altura y pongamos las necesidades de las familias chilenas por sobre cualquier diferencia ideológica".