Alejandro Tabilo buscará dejar atrás su mala racha en su vuelta a la arcilla

Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) cerró una gira de pasto para el olvido en 2026 tras caer este martes en su debut por la primera ronda de Wimbledon y encadenó tres derrotas consecutivas sobre césped sin siquiera ganar un set.

"Jano" buscará dejar atrás su paupérrimo desempeño sobre césped durante esta temporada para volver a la arcilla europea, debido a que está inscrito en el ATP 250 de Bastad, Suecia, para la semana del 13 de julio.

La raqueta nacional sumó otro torneo sobre tierra batida para las siguientes semanas, ya que en las últimas horas se dio a conocer la lista de entrada de la competencia de la misma categoría en Estoril, Portugal, con la presencia de Tabilo.

En el certamen luso, que vuelve al calendario principal tras ser Challenger en 2025, contará con figuras como el noruego Casper Ruud (12°), el ruso Andrey Rublev (13°) y el español Alejandro Davidovich Fokina (23°).

El torneo de Estoril se disputará entre el 20 y 26 de julio y, junto al certamen de Kitzbühel en Austria, pondrá fin a la arcilla en este 2026 para dar paso a la gira norteamericana sobre cemento con miras al US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.