Alejandro Tabilo celebró un triunfal debut en el Masters de Montecarlo ante Fucsovics

El chileno Alejandro Tabilo (39° ATP) superó con éxito la primera ronda en el cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo, con una buena actuación para derrotar al húngaro Martin Fucsovics (51°).

La primera raqueta nacional concretó sólidos dos sets con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos de partido.

Tabilo no pasó mayores complicaciones para llevarse el triunfo en la arcilla monegasca, más allá de algunos intentos de Fucsovics por presionar que fueron controlados por el nacional.

El húngaro intentó mantenerse con vida en la recta final del set decisivo aprovechando ciertos tiros desacertados del chileno, que resultaron en apenas un par de puntos sin incidencia para su celebración final.

Ahora, "Jano" espera en segunda ronda por el ganador entre el checho Jiri Lehecka (14°), undécimo sembrado del torneo, y el estadounidense Emilio (104°) Nava, proveniente de la qualy.