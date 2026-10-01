Alejandro Tabilo conoció a su rival para los octavos de final en el ATP de Tokio

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) ya tiene rival confirmado para los octavos de final en el ATP 500 de Tokio, Japón, luego de concretarse este jueves el triunfo del canadiense Denis Shapovalov (46°) en primera ronda.

El norteamericano se impuso con autoridad al invitado local Sho Shimabukuro (108°) por parciales de 7-5 y 6-1, sellando así su boleto para medirse por primera vez en el tour frente a la primera raqueta nacional.

El cruce asoma como un exigente desafío para el zurdo dado que si bien Shapovalov está lejos del nivel que lo llevó a ser top 10 en 2020, viene en un evidente repunte de confianza tras alcanzar las semifinales del ATP 250 de Chengdú la semana pasada.

Pese a ello, Tabilo llega con el ánimo a tope tras firmar uno de sus mejores estrenos del año. El zurdo nacido en Toronto arrolló este jueves al estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo sembrado, por un contundente 6-1 y 6-2, cortando una racha negativa y abriendo de gran manera su gira asiática.

Al no estar programado para la jornada de este viernes, el duelo entre Tabilo y Shapovalov se disputará el sábado, en horario que la organización informará oportunamente.

En caso de seguir en carrera y meterse en cuartos de final, el chileno podría toparse con el principal favorito de la competencia, el español Carlos Alcaraz (3°), quien debutó venciendo al norteamericano Alex Michelsen (34°) y ahora se medirá en octavos ante el italiano Matteo Arnaldi (37°).