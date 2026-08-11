Alejandro Tabilo conoció su camino en el Masters 1.000 de Cincinnati

Tras su debut y despedida en el Masters 1.000 de Montreal, Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) continuará su gira norteamericana con miras al US Open en el Masters 1.000 de Cincinnati.

Luego de que este martes se realizara el sorteo del cuadro pirncipal, "Jano" en su condición de 22° cabeza de serie, quedó libre en primera ronda y avanzó directo a la segunda fase.

Por ende, tras el inicio de la competición este jueves, el chileno espera rival del ganador de la llave entre el alemán Jan-Lennard Struff (41°) y el argentino Román Andrés Burruchaga (56°).

En caso de salir airoso en el choque de sábado o domingo, asoma el español Rafael Jódar (15°) en siguiente instancia, es decir, el mismo rival con el cual cayó en semifinales del ATP 500 de Washington.

Después de Cincinnati, Tabilo disputará el ATP 250 de Winston-Salem como último apronte para el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.