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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo conoció su rival para su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta será la tercera participación del chileno en el certamen monegasco.

Alejandro Tabilo conoció su rival para su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo
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El tenista chileno Alejandro Tabilo, 38° del ranking ATP, enfrentará al húngaro Marton Fucsovics (51°) en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo, en lo que será su tercera participación en el torneo monegasco.

En el único antecedente entre ambos jugadores, el europeo se impuso en el ATP de Bucarest en 2024.

En el caso de que el nacido en Toronto triunfe, se enfrentará en la siguiente ronda al checo Jiri Lehecka (14°), último finalista del Masters de Miami o un jugador proveniente de la qualy.

El certamen de Mónaco le trae buenos recuerdos a la raqueta nacional, ya que en la edición anterior llegó a la tercera etapa, tras vencer por segunda vez en su carrera a Novak Djokovic.

Aún no está programado el día y la hora para el debut de Tabilo, pero se estima que será el lunes 6 o martes 7 de abril.

 

 

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