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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo debuta en el Masters 1.000 de Madrid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno saltará a la cancha este miércoles en la arcilla española.

Alejandro Tabilo debuta en el Masters 1.000 de Madrid
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) debuta en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid, contra el francés Valentin Royer (72°).

Sigue el partido en vivo y online:

- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Valentin Royer (FRA), 13:50 horas aprox.

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