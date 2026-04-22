Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo debuta en el Masters 1.000 de Madrid
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El chileno saltará a la cancha este miércoles en la arcilla española.
El chileno saltará a la cancha este miércoles en la arcilla española.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) debuta en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid, contra el francés Valentin Royer (72°).
Sigue el partido en vivo y online:
- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Valentin Royer (FRA), 13:50 horas aprox.