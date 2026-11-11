Alejandro Tabilo dejó atrás su negativa racha y avanzó en Estocolmo

Luego de cuatro caídas consecutivas, Alejandro Tabilo (31° de la ATP) se reencontró con las victorias este miércoles al vencer en un ajustado partido al italiano Lorenzo Sonego (115°) en los octavos de final del ATP de Estocolmo, en Suecia.

En un duelo que se prolongó por dos horas y 55 minutos, el zurdo nacido en Canadá debió bregar para finalmente imponerse por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5 al europeo, quien lo tuvo contra las cuerdas en varias instancias del partido.

En el primer set no hubo quiebres, y solo el desempate inclinó la balanza a favor del número uno de Chile.

En el segundo parcial la historia se repitió, aunque esta vez el tie-break quedó del lado de Sonego.

En el tercer capítulo todo apuntaba a un desenlace similar, sin embargo, Tabilo logró el único quiebre del partido en el 12° juego para finalmente celebrar la victoria.

En la siguiente instancia, el zurdo tendrá un duro confronte cuando enfrente al estadounidense Alex Michelsen (35°), ante quien registra tan solo un partido, con derrota este año en el Masters 1.000 de Miami.

Con este resultado, el nacional está manteniendo su posición en el Ranking Live, ubicándose 31°.